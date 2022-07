Algebris: a settembre tono Fed radicalmente diverso con moderazione inflazione

Grande attesa per la riunione Fed di mercoledì. La banca centrale, stando alle attese di consensus, dovrebbe aumentare i tassi di 75 punti, portando il tasso di riferimento nella forchetta 2,25-2,5%.

“Le aspettative di inflazione non sono aumentate, ma rimangono elevate. Di conseguenza, tutti i segnali che la Fed ha indicato come rilevanti rimangono in territorio di surriscaldamento e le mosse e il tono saranno da falco”, rimarca oggi il Global Credit Bullets di Algebris.

Il sondaggio sulle famiglie e l’indicatore anticipatore del PIL sono meno positivi e indicano un rallentamento moderato nel terzo trimestre, in linea con i dati globali. “È probabile che la Fed, per il momento, non dia troppa importanza a questi dati e che attenda segnali di moderazione dell’inflazione prima di adottare una posizione meno rigida – prosegue Algebris – . Ci sono due release sull’inflazione prima della riunione di settembre e il nostro modello indica un considerevole ribasso (maggiori informazioni nel nostro recente Algebris Bullet – Fight Your Fears), in un contesto di allentamento delle restrizioni dal lato dell’offerta”.

Algebris ritiene quindi che il tono di settembre possa essere radicalmente diverso, aprendo finalmente a una politica meno rigida nei mesi successivi.