Acea: Standard Ethics migliora outlook a “positivo” da “stabile”

Standard Ethics ha alzato l’outlook di Acea a “positivo” da “stabile”. “Nel corso degli ultimi anni, i temi ESG (Environmental, Social and Governance) sono stati trattati in linea con le migliori pratiche del settore e secondo le indicazioni volontarie internazionali fornite da Onu, Ocse e Ue . spiegano gli analisti -. Gli ambiti societari che hanno visto maggiori interventi sono stati la governance della sostenibilità (Codici, Policy e Procedure); analisi e monitoraggio dei rischi ESG (ESG Risk Management); reportistica extra finanziaria; finanza sostenibile; rapporti con il territorio e con l’utenza, ed ora, ancora più del passato, investimenti tecnologici e digitali per migliorare l’efficienza delle proprie reti anche in relazione agli obbiettivi posti dalle Autority del settore”. Implementazioni che avvengono anche nel quadro complessivo degli obbiettivi del Governo italiano finanziati in base al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).