ABI, Patuelli: “Europa unita ed efficace contro guerra e pandemia, è la strada giusta”

“Di fronte alla pandemia e alla guerra russo-ucraina, l’Unione Europea ha compiuto scelte strategiche, mostrandosi molto più unita ed efficace, pur senza, ancora, una vera cornice costituzionale”, ha evidenziato nell’Assemblea ABI 2022 il presidente Antonio Patuelli.

“Gli sforzi dell’Europa unita debbono proseguire in qualità e quantità per affrontare tempestivamente ed efficacemente le gravi conseguenze anche della guerra – ha proseguito Patuelli – innanzitutto differenziando le fonti di approvvigionamento energetico, favorendo energie più sostenibili come le eoliche, solari e biologiche”.