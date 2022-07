Abi: a maggio prestiti in crescita, +2,3% a imprese e +4% a famiglie

A giugno 2022, i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 3,3% rispetto a un anno fa. Così l’Abi nel consueto Bollettino mensile in cui rivela che a maggio 2022, per i prestiti alle imprese si registra un aumento dell’2,3% su base annua. L’aumento è del 4,0% per i prestiti alle famiglie.