'Scusateci, ora la Ue è con voi': Ursula von der Leyen chiede scusa all'Italia

Laura Naka Antonelli 2 aprile 2020 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

"Scusateci, ora la Ue è con voi". La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen chiede scusa all'Italia. E lo fa con una lettera da lei firmata che viene pubblicata dal quotidiano Repubblica."Oggi l'Europa si sta mobilitando al fianco dell'Italia. Purtroppo non è stato sempre così. Bisogna riconoscere che nei primi giorni della crisi, di fronte al bisogno di una risposta comune europea, in troppi hanno pensato solo ai problemi di casa propria. Non si rendevano conto che possiamo sconfiggere questa pandemia solo insieme, come Unione. È stato un comportamento dannoso e che poteva essere evitato. In questi giorni la distanza tra individui è fondamentale per la nostra sicurezza: la distanza tra nazioni europee, al contrario, mette tutti in pericolo", si legge nella missiva.