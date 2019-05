'Salvini sfida la Ue sui conti, sale lo spread. Debito, in arrivo lettera da Bruxelles (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 28 maggio 2019 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

In prima pagina del Sole 24 Ore campeggia il titolo: "Salvini sfida la Ue sui conti, sale lo spread. Debito, in arrivo la lettera da Bruxelles"."All'indomani del voto, affondo di Salvini su prossima legge di Bilancio e flat tax: «Ok la prudenza di Tria, ma ora serve coraggio. Dagli italiani mandato a ridiscutere i parametri Ue». Di Maio: «Lavoriamo al taglio delle tasse, le risorse ci sono». In Borsa lo spread vola a quota 280 e Piazza Affari annulla i guadagni. Intanto è in arrivo la lettera della Ue al governo italiano per chiarire le ragioni dell'aumento del debito. Telefonata tra Conte e Mattarella: il Capo dello Stato aspetta segnali sulla risposta dell'esecutivo a Bruxelles".All'interno, la questione viene affrontata nell'articolo "Fiammata dello spread in attesa della lettera Ue"."Rendimenti e spread risalgono nel pomeriggio dopo che l'agenzia Bloomberg rilancia il rischio che Bruxelles imponga all'Italia una multa da due decimali di Pil (3,6 miliardi) da accantonare in un deposito infruttifero per non aver rispettato gli obiettivi sul debito. Ipotesi che il vicepremier leghista Salvini respinge chiedendo alla Commissione di «prendere atto del voto dei popoli».In realtà la multa non è una questione immediata, perché arriverebbe semmai alla fine del lungo confronto su un'inedita procedura d'infrazione per debito fra il governo italiano e un esecutivo comunitario in scadenza.