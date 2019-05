'Pronte le nozze tra Fca e Renault Fronte aperto con Nissan': oggi l'annuncio (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2019 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

"Pronte le nozze tra Fca e Renault Fronte aperto con Nissan". Così Il Sole 24 Ore in prima pagina riprende le indiscrezioni che sono circolate nelle ultime ore:"Fca e Renault marciano spedite verso la fusione. Le due case automobilistiche si apprestano ad annunciare un'alleanza industriale che includerà anche uno scambio azionario. L'accordo, per ora limitato alla sola casa francese, potrebbe in un secondo tempo aprire la strada all'ingresso di Fca nell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, creando un gigante mondiale delle quattro ruote. Con numeri impressionanti: l'unione a quattro spingerebbe le vendite annuali del nuovo polo a 15 milioni di veicoli, superando di gran lunga Volkswagen, ferma nel 2018 a quota 10,83 milioni""L'annuncio formale dell'operazione - aggiunge l'articolo del Sole - è atteso questa mattina, quando si riunirà il consiglio di amministrazione di Renault che illustrerà i contorni della grande alleanza".