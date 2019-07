'Crisi governo mai così vicina, Lega sonda il Colle. Salvini non parteciperà a CdM (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 19 luglio 2019 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

"Crisi mai così vicina, la Lega sonda il Colle". Così in prima pagina il Sole 24 Ore riporta i retroscena dell'escalation delle tensioni tra la Lega di Matteo Salvini e il M5S di Luigi Di Maio.Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti è salito al Quirinale, "ufficialmente per comunicare la sua rinuncia a qualsiasi ipotesi di candidatura come commissario Ue". Ieri erano trapelati rumor di una salita al Colle anche del vicepremier Salvini, smentiti però in serata."Con il M5S "si è persa la fiducia, anche personale", ha però detto Salvini da Helsinki annunciando che, nella giornata di oggi, non parteciperà al Consiglio dei ministri delle 12 e, anche, al successivo vertice sulle Autonomie."Oltre questo governo ci sono solo le elezioni", ha precisato il leader della Lega.In serata, stando a quanto riportato dall'Ansa, fonti del M5S hanno sottolineato che, "creando questo caos Salvini sta nascondendo l'inchiesta russa". Il caos si riferisce alle polemiche tra i due partiti di maggioranza esplose a seguito dell'elezione da parte del Parlamento europeo, dell'ex ministra della Difesa tedesca Ursula von der Leyen, in cui i voti del M5S sono stati decisivi (la Lega era contraria).In un post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio ha così scritto: "io non tradisco gli italiani, se la Lega vuole la crisi lo dica chiaramente ma c'è il rischio che torni l'asse Pd-Fi". Di Maio ha smentito qualsiasi alleanza con il Pd: "io non tradisco gli italiani, se cade questo governo si va al voto"Salvini ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo perfino contro Davide Casaleggio, che non aveva mai attaccato fino a ora:"Se il voto popolare ha un senso... altrimenti mettiamo online su Rousseau qualunque nomina, facciamo i clic e così decide tutto Casaleggio e siamo a posto".