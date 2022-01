Zurich: vendita a GamaLife parte del portafoglio vita italiano per 128 mln

simone borghi 3 gennaio 2022 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

Zurich Insurance Group ha venduto a GamaLife una parte del portafoglio vita italiano composto prevalentemente da polizze tradizionali e alcune unit linked, per riserve tecniche pari a 8,4 miliardi di euro.Il prezzo d’acquisto pagato da GamaLife è pari a 128 milioni di euro.L’operazione è in linea con l’obiettivo strategico del Gruppo Zurich di ribilanciamento del portafoglio e porta ad un miglioramento dell’allocazione del capitale. L’Italia si conferma un mercato rilevante per il Gruppo Zurich. Il business vita in Italia viene ribilanciato su prodotti unit linked, ibridi e di protection (prodotti di nuova generazione).