Zurich Italia: Andrea Molteni è il nuovo chief operations officer

Daniela La Cava 8 luglio 2019 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

Per Zurich Italia arriva Andrea Molteni nel ruolo di Chief operations officer (Coo). Lo rende noto il gruppo assicurativo in un comunicato nel quale indica che Molteni, in arrivo dal gruppo Allianz, vanta oltre vent’anni di esperienza in contesti internazionali nel settore assicurativo e finanziario."Con l’arrivo di Andrea Molteni si completa la riorganizzazione di Zurich Italia. La sua lunga esperienza nel settore e in gruppi internazionali ci consentirà di accelerare quella trasformazione tecnologica e operativa di cui tutto il mondo assicurativo sente sempre più il bisogno e l’urgenza", ha dichiarato Alessandro Castellano, a.d. di Zurich Italia.