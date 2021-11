Zona euro, Bce: prezzi case ai massimi dal 2005, bolla immobiliare pronta a scoppiare

Alessandra Caparello 17 novembre 2021 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

Il mercato immobiliare della zona euro è a rischio bolla. Così la Bce nel suo report semestrale secondo cui con le famiglie che hanno accumulato risparmi nel corso della quarantena e con un numero crescente di persone che lavorano da casa, la domanda di abitazioni di proprietà è in crescita, portando ad un aumento dei prezzi di oltre il 7% ai massimi dal 2005."I rischi di una correzione dei prezzi a medio termine sono aumentati sostanzialmente, viste le stime crescenti di una supervalutazione dei prezzi delle case" si legge nel report. Malgrado la ripresa dell'edilizia a scopo residenziale, le carenze di manodopera, i colli di bottiglia alle forniture e l'aumento dei costi di produzione stanno pesando sulla capacità del settore di aumentare l'offerta di abitazione, il che spinge in alto i prezzi delle case", secondo la Bce.Mentre il settore dell'edilizia commerciale ad alto valore è in ripresa, l'outlook è "particolarmente scadente" per l'edilizia commerciale di minore qualità, con il lavoro da remoto, i timori legati alla situazione sanitaria e la corsa a proprietà più verdi che incanalano la domanda verso il segmento ad alto valore.