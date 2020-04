Zaia: riaprire tutto il 4 maggio, anche prima

Redazione Finanza 16 aprile 2020 - 16:49

MILANO (Finanza.com)

"Seci sono i presupposti di natura sanitaria, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con tutto". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che rincara la dose di quanto scritto in una nota dalla Regione Lombardia, anch'essa in pressing per una riapertura dal 4 maggio. "Dobbiamo essere tutti pronti con dispositivi, regole, ovviamente negoziati con il mondo delle parti sociali e quello dei datori di lavoro. A me risulta che questo lavoro si stia facendo a livello nazionale con questa prospettiva. Non escludo che alcune attività possono essere anche messe in una griglia di partenza, magari, un po' prima", ha specificato Zaia.