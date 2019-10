Yolo: aggiornato piano industriale con nuovo aumento fino a 20 mln

simone borghi 22 ottobre 2019 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Yolo accelera nel percorso di sviluppo che l’ha portata in due anni di operatività ad affermarsi come operatore primario dell’insurtech nel mercato italiano. Il cda ha approvato l’aggiornamento del Piano Industriale e deliberato una raccolta di capitale fino a 20 milioni di euro per finanziarne la realizzazione.Il piano prevede l’incremento delle partnership con banche, compagnie assicurative e retailer, sostenuto da un potenziamento della piattaforma alla base del modello di business, e l’accelerazione dell’espansione dell’attività all’estero. Forte spinta anche all’internazionalizzazione dell’attività: la società ha già ottenuto l’autorizzazione a operare in LPS in alcuni Paesi UE ed entro l’anno sarà avviata l’operatività in Spagna.Il nuovo round segue quello realizzato ad inizio 2019 che ha raccolto risorse per 5 milioni, guidato da Neva Finventures (il Corporate Venture Capital di Intesa Sanpaolo Innovation Center che detiene il 20% di Yolo Group), portando finora i capitali raccolti a 6,8 milioni. Entro fine anno Yolo prevede ricavi per circa 2 milioni di euro e l’emissione di 100.000 polizze grazie al contributo delle diverse partnership attivate.“Il Piano Industriale punta ad accelerare la crescita, anche internazionale, valorizzando il crescente interesse da parte del mercato assicurativo per la digitalizzazione dell’offerta e la competitività della nostra piattaforma a supporto dei nuovi modelli di business, necessari per soddisfare le mutate esigenze dei consumatori digitali”, ha dichiarato Gianluca De Cobelli, Co-founder e AD di Yolo Group.