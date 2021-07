Yapily: round di finanziamento da $51 mln per il leader europeo dell’Open Finance

simone borghi 21 luglio 2021 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Yapily, piattaforma di Open Banking leader in Europa, annuncia oggi il closing di un round di finanziamento Serie B da 51 milioni di dollari, portando così il totale degli investimenti raccolti a 69,4 milioni. Il capitale raccolto sarà impiegato per l’ulteriore sviluppo dell’infrastruttura tecnologica e per espandere le attività in Europa e a livello globale, con l’obiettivo di essere operativi nel 95% del continente europeo entro la fine dell’anno.L’aumento di capitale è guidato da Sapphire Ventures affiancato dagli attuali investitori internazionali Lakestar, HV Capital e Latitude.Yapily utilizzerà il capitale raccolto sia per entrare in nuovi mercati, tra cui Francia e Spagna, sia per sviluppare ulteriormente la propria capacità tecnologica. Grazie ad una profonda conoscenza dell’Open Banking, Yapily, anche se non direttamente presente ancora in tutti i Paesi, abilita oggi l’accesso a più del 90% dei conti bancari europei.L'Italia (dove Yapily conta già di un team locale e supporta diversi clienti, tra cui Moneyfarm, Myfoglio, Cashinvoice e Mobysign) è considerato un mercato chiave, anche grazie all’interessante crescita del settore fintech e dei suoi player.