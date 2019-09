Yacht Ferretti verso Piazza Affari: prezzo Ipo compreso tra 2,5-3,7 euro

Daniela La Cava 30 settembre 2019 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Gli yacht targati Ferretti si avvicinano a Piazza Affari. Il gruppo ha annunciato di avere presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni sul Mercato telematico azionario (Mta) e ha fissato l'intervallo di valorizzazione indicativa per l'Ipo tra 2,5 e 3,7 euro per azione (corrispondente a una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 727 milioni e 1.076 milioni. L’offerta, finalizzato allo sbarco in Borsa, avrà per oggetto massime 87 miloioni di azioni dell’emittente, corrispondenti a circa il 30% del capitale sociale dell’emittente post aumento di capitale.