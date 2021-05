Xtrackers (DWS) porta su Borsa Italiana due ETF tematici su IA e Future Mobility

Redazione Finanza 19 maggio 2021 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Xtrackers, provider ETF di DWS, ha quotato sulla Borsa Italiana due ETF tematici e un ETF che offre esposizione alla versione equiponderata dell’indice S&P500. I due nuovi ETF tematici di Xtrackers sono focalizzati su Artificial Intelligence and Big Data (Elaborazione del Linguaggio Naturale, Deep Learning, Riconoscimento Vocale & Chatbots, Riconoscimento delle Immagini, Cloud Computing, Sicurezza Informatica e Big Data) e su Future Mobility (Veicoli a Guida Autonoma, Veicoli Ibridi, Veicoli Elettrici, Quantum information & Optics, Grafica 3D, Batterie Elettriche e a Litio). I due indici sono composti da un massimo di 100 società di tutto il globo, inclusi i paesi emergenti, alle quali viene attribuito il medesimo peso.Il terzo nuovo prodotto, l’ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS, replica un indice che include gli stessi componenti dell'indice S&P 500, ma equiponderati. In corrispondenza di ciascun ribilanciamento trimestrale ad ogni società viene assegnato il medesimo peso, pari allo 0,2% del totale. Questo ETF è tra i prodotti di punta dell'emittente tedesco avendo superato la soglia dei 5 miliardi di dollari di patrimonio in gestione. "Per le sue caratteristiche tecniche, maggiore esposizione a settori value e a titoli caratterizzati da una minore capitalizzazione, si è rivelato infatti di estremo interesse per coloro che pensano che l’attuale contesto economico sia caratterizzato da una fase di reflazione”, afferma Mauro Giangrande, Head of Passive sales EMEA South di DWS.