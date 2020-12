Xeropan: nuovo round di investimento di 2,3 milioni di euro

Alessandra Caparello 18 dicembre 2020 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Il 2020 si chiude con un nuovo round di finanziamento pari a 2,3 milioni di euro per Xeropan, la piattaforma di educazione digitale per imparare l'inglese che sfrutta l'intelligenza artificiale ed elementi di deep gamification e che a livello globale, conta 1 milione di utenti ed è attiva in 160 paesi, offrendo più di 3.400 lezioni, 8.000 espressioni linguistiche ed oltre 100 opportunità di conversazione su numerosi argomenti. Dopo alcuni mesi di trattative, Bonitás Asset Management Plc. ha scelto di finanziare i progetti di Xeropan con un capitale pari a 1.5 milioni di euro. A confermare l’interesse per Xeropan anche Hiventures Venture Capital Fund Management, già in possesso di una parte della società e che continuerà a sostenere l’innovazione tecnologica con un investimento pari a 0.8 milioni di euro.“Nel mondo ci sono più di due miliardi e mezzo di studenti di lingue e noi di Xeropan stiamo lavorando per rendere l'apprendimento più veloce ed efficiente per tutti” ha affermato Attila AlGharawi CEO e Co-Founder di Xeropan “Riuscire a soddisfare le esigenze di così tante persone è un compito arduo, ma siamo certi che con l'aiuto dei nostri investitori, Xeropan diverrà uno strumento utilizzato da oltre 50 milioni di allievi nei prossimi anni".