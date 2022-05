Worldline entra nel Metaverso con il lancio di uno showroom virtuale dedicato

Worldline è una delle prime società di pagamenti ad entrare nel Metaverso con il lancio di uno showroom virtuale dedicato Worldline Metaverse. Inaugurato nel marzo 2022, lo showroom è una componente chiave della strategia di Worldline per costruire la sua presenza nel Metaverso, che è visto come il prossimo canale sociale e commerciale innovativo, e che diventerà sempre più popolare con lo sviluppo del Web 3.0. Lo showroom di Worldline si trova a Decentraland, nella zona della Crypto Valley. Questa posizione molto popolare e centrale consentirà a Worldline di coinvolgere e far partecipare la sua rete di commercianti alle attività del Metaverso, fornendo una piattaforma e creando visibilità e un reale valore per i loro clienti.