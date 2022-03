Worldline, Roberto Galati nominato Managing Director per la divisione MS – Global Sales & Verticals Italy

Luca Losito 15 marzo 2022 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

Worldline – società internazionale leader in Europa nel settore dei pagamenti e dei servizi transazionali e quarto player a livello mondiale - annuncia la nomina di Roberto Galati in qualità di Managing Director per la divisione “Merchant Services – Global Sales & Verticals” che opera sul mercato italiano.Il manager, con un’importante esperienza nel settore dei pagamenti elettronici, guiderà la divisione di Worldline nella sua continua espansione e crescita con l’obiettivo di rafforzare il portafoglio dei merchant Tier 1 grazie alla competitiva value proposition che copre l’intera catena del valore dei pagamenti digitali.Roberto Galati vanta una lunga esperienza nel settore finanziario. Dagli esordi in Assicurazioni Generali, Diners Club International e la startup di Axepta (former BNLPositivity), all’incarico di Director Sales&Business Development in American Express e i quattro anni alla guida di Afone Participations Italia. Nel 2020 abbraccia la sfida Worldline come Chief Sales Officer e oggi la nomina a Managing Director.La scelta del Gruppo conferma la strategia di espansione e la sua continua crescita, avvalorata anche dagli ultimi dati del bilancio annuale di Worldline che, per il 2021, ha registrato un fatturato pari a 3,7 miliardi di euro, con un aumento organico dei ricavi del +6,8%.