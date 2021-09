World Investor Week alle porte: Consob, lunedì 4 ottobre inizia la 'settimana mondiale dell’investitore'

Redazione Finanza 29 settembre 2021 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Torna a ottobre l'appuntamento con la World Investor Week (Wiw), la 'settimana mondiale dell’investitore', giunta quest’anno alla sua quinta edizione. L'obiettivo principale è quello di promuovere l'alfabetizzazione finanziaria di base per ridurre la vulnerabilità dei risparmiatori rispetto ai rischi delle truffe e diffondere le conoscenze minime necessarie a cogliere le opportunità dei mercati. L'iniziativa, curata in Italia dalla Consob, fa parte di un progetto lanciato nel 2017 dalla Iosco, l'organizzazione mondiale delle Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari, cui aderiscono circa 100 Paesi sui 130 membri Iosco.A partire da lunedì 4 ottobre per una settimana intera saranno organizzati in tutta Italia - dalle grandi città ai centri piccoli e piccolissimi - eventi di educazione finanziaria volti a raggiungere il pubblico indifferenziato: giovani, studenti, adulti, anziani, famiglie, imprese. Tanti gli strumenti formativi impiegati, sia tradizionali che innovativi: spettacoli teatrali, quiz, favole, conferenze, seminari. Il focus dell'edizione 2021 sarà concentrato sulla finanza sostenibile e la prevenzione delle frodi. Fra gli altri temi trattati le criptovalute e i processi decisionali dell'investimento consapevole.Dal 2018 la Wiw è parte integrante del Mese dell'educazione finanziaria, organizzato a ottobre dal Comitato nazionale per l'educazione finanziaria, di cui la Consob fa parte.