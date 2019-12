Wiit: rinnovo pluriennale contratto cyber security con Alcantara

Daniela La Cava 19 dicembre 2019 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Wiit, player italiano attivo nel mercato dei servizi cloud computing per le imprese, ha sottoscritto il rinnovo del contratto pluriennale con Alcantara, comprensivo di nuovi servizi di cyber security, per un valore complessivo di 8,5 milioni di euro.Alcantara, si legge in una nota, ha confermato la sua fiducia in Wiit siglando il nuovo accordo per tutti i servizi di private cloud e di business continuity dei sistemi Sap, dei sistemi applicativi a supporto del ciclo produttivo continuo in H24, fino ai servizi di application management Sap e di digital process outsourcing. Al fine di incrementare ulteriormente il livello di sicurezza informatica aziendale, sono stati, inoltre, inclusi nuovi innovativi servizi cloud di cyber security a protezione dei processi e dei dati aziendali in modalità “Platform as a Service”.