Wiit: perfezionata acquisizione Boreus e Gecko

Daniela La Cava 3 novembre 2021 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Wiit ha perfezionato l’acquisto del 100% del capitale sociale di Boreus e Gecko Gesellschaft für Computer und Kommunikationssysteme in esecuzione degli accordi sottoscritti lo scorso 18 ottobre. Il prezzo per le due acquisizioni è stato fissato in complessivi circa 77,7 milioni di euro, di cui circa 59,8 milioni per l’acquisizione di Boreus (in parte corrisposto mediante azioni Wiit per un controvalore di 10 milioni) e circa 18 milioni per l’acquisizione di Gecko, fermi restando i meccanismi di aggiustamento prezzo e, più in generale, i principali termini e condizioni dell’operazione annunciati lo scorso 18 ottobre.L’acquisizione di Boreus (cloud provider) e Gecko (sviluppatore di soluzioni sofware DevOps con un focus su tecnologie kubernetes) rappresenta, dopo quelle di myLoc, avvenuta a fine 2020, e di Mivitec, avvenuta a luglio 2021, un ulteriore e significativo avanzamento del progetto Cloud4Europe avviato dal Gruppo in coerenza con le proprie strategie di crescita per linee esterne.