Wiit: con acquisizione “Release 42” si rafforza in Germania

Daniela La Cava 19 ottobre 2021 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Wiit ha sottoscritto accordi per l’acquisto delle attività oggi condotte da JBM Technology Deutschland con il brand commerciale noto come “Release 42”. Nella nota si spiega che il gruppo ha una forte specializzazione sulle piattaforme di e-commerce, applicazioni mission critical che richiedono un’alta resilienza, garantita tramite i due datacenter di proprietà e fornisce servizi di private e Hybrid cloud alIe principali società di e-commerce tedesche con le quali intrattiene relazioni strategiche da oltre 15 anni.Il prezzo complessivo provvisorio, da aggiustare sulla base della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto, per le due acquisizioni è stato fissato in circa 77,7 milioni di euro, determinato sulla base di un enterprise value complessivo pari a circa 70,8 milioni e un multiplo implicito pari a circa 7,9 volte l’Ebitda aggregato, ante sinergie.