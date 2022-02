Wiit compra ERPTech, per Equita "deal molto sinergico in Italia"

Daniela La Cava 15 febbraio 2022 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la crescita di Wiit in Italia con l'acquisizione del 100% del capitale sociale di ERPTech da BT Italia. Lo si apprende in una nota nella quale si indica che ERPTech è una società leader nei servizi di IT outsourcing di sistemi Sap, di cui detiene 4 certificazioni, che ha registrato nel 2021 ricavi pari a circa 9 milioni di euro e un Ebitda di circa 500 mila euro. A fronte di un prezzo di 4 milioni di euro e di un potenziale incremento del corrispettivo di massimi 2 milioni, condizionati al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali, questa acquisizione costituisce un decisivo passo avanti nel percorso di crescita del Gruppo Wiit in Italia, consolidando sempre più una posizione di leadership nei servizi di gestione e hosting su tecnologia Sap."Il multiplo pagato è 8volte EV/Ebitda (fino a 12 volte compreso l'earn-out) prima delle sinergie, che scende a meno di 2 volte post sinergie - affermano da Equita -. La potenziale creazione di valore per Wiit potrebbe raggiungere il 4-5% una volta completamente integrata, anche se - come detto - il valore è più nel rafforzamento del posizionamento di Wiit in Italia e delle risorse inserite nel gruppo".