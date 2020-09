Wiit: acquistata la tedesca myLoc

Daniela La Cava 21 settembre 2020 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Wiit, uno dei principali player italiani nel mercato dei servizi cloud computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di hybrid cloud e hosted private cloud per le applicazioni critiche, ha sottoscritto nel fine settimana un accordo per l’acquisto del 100% del capitale sociale di myLoc managed, società tedesca provider di servizi cloud e colocation per le imprese e i privati, parte del Gruppo ProSiebenSat.1. In coerenza con la strategia di sviluppo del gruppo e le linee guida M&A adottate dalla società, myLoc rappresenta la prima acquisizione a livello internazionale da parte di Wiit.Il prezzo di acquisto, si legge nel comunicato, è stato fissato in circa 50 milioni di euro, determinato sulla base di un enterprise value di myLoc di 50 milioni circa al 30 giugno 2020. Il closing dell’operazione non è soggetto a condizioni sospensive ed è previsto per il 30 settembre 2020.