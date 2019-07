Whirlpool: tavolo spostato al 19 luglio

Daniela La Cava 10 luglio 2019 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Il tavolo su Whirlpool è stato spostato al 19 luglio. È quanto si apprende in una nota del ministero dello Sviluppo Economico (Mise). "Per sopraggiunti impegni istituzionali del ministro Di Maio il tavolo su Whirlpool, in programma il prossimo 11 luglio, è stato spostato al 19 luglio alle ore 13.30, per consentire la sua presenza all’incontro", recita il comunicato ufficiale.