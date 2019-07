Whirlpool: tavolo al Mise, Di Maio propone decontribuzione nei prossimi 15 mesi

Alessandra Caparello 24 luglio 2019 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

Il Ministro Di Maio, sindacati, enti locali e la Whirlpool presenti al tavolo oggi indetto presso il dicastero dello Sviluppo economico. Durante l’incontro, rende noto il Mise, i rappresentanti dell’azienda hanno illustrato cinque opzioni per garantire la salvaguardia dello stabilimento di Napoli, che vede coinvolti circa 420 lavoratori.Tra le ipotesi presentate – si legge nella nota - è stato deciso di proseguire il confronto su quelle che prevedono di investire nei prodotti di alta gamma, di spostare in Italia alcune produzioni realizzate all'estero e di individuare una nuova mission per il sito di Napoli, attraverso la realizzazione di un nuovo prodotto.Categoricamente esclusa la possibilità di procedere a uno spostamento delle produzioni tra gli stabilimenti presenti in Italia, mentre il Ministro di Maio ha annunciato la presentazione di uno strumento normativo che permetterebbe a Whirlpool di accedere a una decontribuzione per circa 17 milioni di euro nei prossimi 15 mesi, con sgravi fiscali sugli oneri relativi ai contratti di solidarietà. Una proposta che è stata accolta positivamente sia dall’azienda che dai sindacati.