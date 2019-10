Whirlpool: il governo chiede chiarezza, pronto ad agire per conservare occupazione

Valeria Panigada 9 ottobre 2019 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

Nell'incontro odierno a Palazzo Chigi con i sindacati sulla questione Whirlpool, il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, hanno preso atto della decisione della società di voler sospendere la cessione dei rami d’azienda di Napoli fino al 31 ottobre, non ritenendo soddisfacenti e risolutivi i contenuti della lettera.L'esecutivo ha chiesto ai vertici Whirlpool innanzitutto di far chiarezza su quali siano gli ostacoli e le difficoltà che impediscono la prosecuzione del progetto e degli impegni già assunti. "Il governo - si legge nella nota del Mise diffusa a termine dell'incontro - è determinato a mettere in campo tutte le azioni necessarie, per quanto di propria competenza, per mantenere questo presidio industriale" e "salvaguardare i livelli occupazionali".