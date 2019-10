Whirlpool: a novembre chiuderà lo stabilimento di Napoli, oltre 410 dipendenti a casa

Valeria Panigada 16 ottobre 2019 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

Difficile dialogo tra governo e sindacati da una parte e Whirpool dall'altra. L'incontro di ieri a Palazzo Chigi non avrebbe portato a nessun accordo. Secondo quanto ha ricostruito Il Corriere della Sera, in edicola oggi, la multinazionale americana intende procedere con la chiusura dello stabilimento di Napoli a partire dal primo novembre. A rischio sono oltre 410 posti di lavoro. Possibili nuovi incontri nei prossimi giorni tra le parti sociali e il governo per cercare di evitare il peggio e difendere l'occupazione, ma intanto i lavoratori hanno bloccato ieri l'autostrada Napoli-Salerno.