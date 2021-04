Webuild: tre liste di candidati per rinnovo cda

Daniela La Cava 9 aprile 2021 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Webuild ufficializza le tre liste per la nomina del consiglio di amministrazione della società, corredate della relativa documentazione, presentate entro i termini di legge. Nel dettaglio, la lista n. 1, depositata lo scorso 3 aprile, congiuntamente dal socio di controllo Salini Costruttori e da CDP Equity, titolari complessivamente di 568.061.257 azioni pari al 63,67% del capitale sociale ordinario di Webuild, composta dai seguenti candidati, indicati nell’ordine progressivo previsto dallalista stessa: Donato Iacovone, Marina Natale, Barbara Marinali, Pierpaolo Di Stefano, Tommaso Sabato, Pietro Salini, Davide Croff, Nicola Greco, Flavia Mazzarella, Teresa Naddeo, Alessandro Salini, Serena Torielli, Michele Valensise, e Laura Zanetti. La lista n. 2, depositata, in data 1° aprile 2021, da un raggruppamento di investitori istituzionali, titolari complessivamente di 11.943.451 azioni ordinarie pari al pari all’1,34% del capitale sociale ordinario di Webuild, prevede come unico candidato Ferdinando Parente. E infine la lista n. 3, depositata in data 2 aprile 2021 da Inarcassa - Cassa Nazionale Di Previdenza Ed Assistenza, titolare complessivamente di 17.835.032 azioni ordinarie pari al pari all’1,99% del capitale sociale ordinario di Webuild, composta dai seguenti candidati: Gianfranco Agostinetto ed Ester Maria Rutili.