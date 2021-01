Webuild sotto pressione in Borsa, collocati ulteriori 200 mln bond senior unsecured

Redazione Finanza 22 gennaio 2021 - 13:58

Seduta sotto pressione in Borsa per Webuild che si muove in ribasso di circa l'1,5%, in linea con le performance odierne del Ftse Mib. Ieri l'ex Salini Impregilo ha annunciato di avere completato il collocamento di bond senior unsecured. Si tratta di un'emissione obbligazionaria senior unsecured di 200 milioni di euro, aggiuntiva al bond emesso lo scorso dicembre. I titoli sono stati emessi con un prezzo di emissione di 102. La società ha precisato che i proventi derivanti dall’emissione dei titoli aggiuntivi saranno utilizzati da Webuild per rifinanziare indebitamento esistente del gruppo."L'emissione permette a Webuild di allungare la scadenza media del debito, con la prossima scadenza rilevante nel 2022 quando scadranno 450 milioni di debito bancario", commentano gli analisti di Equita.