Webuild schizza a Piazza Affari grazie a maxi-contratto da 16 miliardi $ negli Usa

Titta Ferraro 15 giugno 2021 - 17:27

MILANO (Finanza.com)

Contratto record oltreoceano per Webuild. Il colosso italiano delle costruzioni, insieme alla sua controllata statunitense Lane Construction, ha firmato il contratto del valore di 16 miliardi di dollari con la società Texas Central LCC per realizzare la ferrovia ad alta velocità tra Dallas e Houston.Con questo contratto il Nord America sale al 35% nel backlog costruzioni totale del Gruppo, rappresentando il primo singolo mercato per backlog costruzioni. Il contratto è uno dei più importanti firmati negli Stati Uniti nel settore delle infrastrutture.Il titolo Webuild ha reagito alla notizia con un balzo del 7% circa in Borsa sopra i 2,20 euro.