Webuild sale in Borsa dopo ok a buyback

27 gennaio 2022

MILANO (Finanza.com)

Webuild guadagna fino al 2,3% in Borsa dopo aver lanciato un programma di buyback, approvato dall'assemblea degli azionisti il 30 aprile scorso.La società ha anche reso noto che Delia, la prima talpa nella storia del sottosuolo di Lima, in Perù, ha completato il primo tratto di tunnel tra due stazioni della Linea 2 della Metro, con una cerimonia di breakthrough che si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica del Paese, Pedro Castillo. Il progetto, che Webuild sta costruendo con un consorzio europeo e locale, nell'ambito di una commessa dove i soli lavori civili valgono 3 miliardi di dollari, prevede il collegamento del distretto di ATE con Callao, per un totale di 27km di tunnel, e la realizzazione di un futuro segmento della Linea 4. Le nuove tratte della metropolitana miglioreranno la mobilità nella capitale, una delle più congestionate al mondo, permettendo il trasporto di oltre 1 milione di persone al giorno, attraverso il collegamento di 10 distretti, e riducendo il tempo di percorrenza della tratta ATE-Callao da 2 ore e 45 minuti a soli 45 minuti.