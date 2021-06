Webuild migliore offerente per tratta Orsara-Hirpinia

Alessandra Caparello 21 giugno 2021 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

Webuild selezionata come miglior offerente per il contratto relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione della tratta Orsara-Hirpinia della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Webuild è in consorzio al 70% con Pizzarotti (30%) in questo progetto.Il valore complessivo della commessa è di € 1,032 mld di euro, di cui la quota parte di Webuild è pari a € 722 mln afferma Equita. Webuild si è aggiudicata 4 lotti relativa all’alta velocità Napoli-Bari (attesa essere completata entro la fine del 2026 e finanziata dalle risorse del PNRR) per un valore complessivo di 2 miliardi (quota parte).