Webuild migliore offerente per il contratto del valore di €367 milioni per il Sud Italia

Alessandra Caparello 14 giugno 2021 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

Webuild si aggiudica il contratto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione della linea ferroviaria Napoli-Bari, Tratta Orsara-Bovino, del valore di 367,2 milioni di euro.I lavori, che saranno gestiti dal cliente Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), qualora assegnati definitivamente saranno eseguiti da un consorzio in cui il Gruppo è leader, con una quota del 70%, insieme a Pizzarotti (30%). L’impegno di Webuild nel Sud Italia – si legge in una nota - risale agli anni Trenta, con la realizzazione come Gruppo oltre 280 opere. Webuild è oggi al lavoro su 10 grandi progetti e altri due sono prossimi a divenire operativi. In Sicilia, Webuild sta realizzando il raddoppio della linea ferroviaria ad alta capacità Palermo-Catania (nella tratta Bicocca-Catenanuova) e tra Catania e Messina, nella tratta Giampilieri – Fiumefreddo (2° Lotto Funzionale Taormina – Giampilieri), aggiudicato lo scorso marzo e i cui lavori sono in partenza. Con i cantieri del Sud Italia il Gruppo impiega 1.700 fornitori, con contratti complessivi del valore di circa 950 milioni di euro. Un impegno per lo sviluppo dell’intera regione che il Gruppo ha reso concreto anche con il lancio di un programma di assunzione di 100 giovani del Sud.