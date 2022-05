Webuild e la nuova commessa da 640 mln in jv in Uk

Redazione Finanza 27 maggio 2022 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Nuova commessa per Webuild. Ieri la società ha annunciato che la jv More (Webuild ha una partecipazione pari al 42,5%) è stata selezionata da National Highways quale preferred bidder per il contratto relativo alla realizzazione del tunnel e dei lavori principali di costruzione della Strada A303, per la tratta da Amesbury a Berwick Down, vicino Stonehenge. La costruzione ha una durata prevista di 5 anni. Il valore complessivo della commessa è di 1,5 miliardi di euro, di cui la quota parte di Webuild è di circa 640 milioni, pari all`8% dell'order intake atteso da Equita per l'esercizio 2022."Con questa commessa, l`order intake annunciato da Webuild da inizio anno sale a 5,9 miliardi di euro rispetto alla nostra stima per l’anno di 8,1 miliardi", sottolineano gli analisti della sim milanese.