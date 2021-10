Webuild: contratto per North East Link Project a Melbourne in Australia

Daniela La Cava 28 ottobre 2021 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

Webuild, parte del Consorzio Spark, ha firmato un contratto del valore a 3,3 miliardi di dollari australiani (pari a circa 2,1 miliardi di euro), per il North East Link PPP Primary Package di Melbourne, in Australia. Si tratta di un progetto del valore complessivo di 11,1 miliardi di dollari australiani, per cui il gruppo parteciperà ai lavori di progettazione e costruzione. Webuild prenderà parte anche con il 7,5% alla società di progetto a cui faranno capo le attività di operation & maintenance.Con questo contratto, per cui Webuild era già stato selezionato come migliore offerente lo scorso giugno, risulta pari a 10,6 miliardi il valore totale consolidato dei nuovi ordini che Webuild ha acquisito, ha in corso di finalizzazione o per cui risulta migliore offerente da inizio anno, a cui vanno aggiunti gli ulteriori 13 miliardi riferiti al contratto per la realizzazione della prima linea ferroviaria ad alta velocità in Texas. Il North East Link è il più grande progetto infrastrutturale realizzato con formula PPP (Public‐Private Partnership) in Australia. Alla joint venture che seguirà la fase di realizzazione, partecipata da Webuild, farà capo la progettazione e la costruzione di circa 6,5 km di tunnel gemelli a tre corsie e opere collegate. Una volta completato, il North East Link PPP sarà il più lungo tunnel stradale dello stato di Victoria.“L’Australia rappresenta per noi un mercato sempre più strategico, per le potenzialità che offre in termini dimobilità sostenibile e di energie rinnovabili”, ha dichiarato Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild.