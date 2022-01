Webuild: collocato nuovo bond 'Sustainability Linked' per €400 mln

Redazione Finanza 20 gennaio 2022 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Webuild ha annunciato le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso legate a performance di sostenibilità, i cui proventi netti saranno utilizzati per rifinanziare parte dell’indebitamento esistente e per scopi generali della società. L’importo complessivo in linea capitale delle obbligazioni è pari a 400 milioni di euro. La data di scadenza delle obbligazioni è il 28 luglio 2026 e la relativa cedola annuale è del 3,875%.La nuova emissione obbligazionaria, di 400 milioni di euro con maturity nel 2026, segue gli straordinari risultati finanziari preliminari del 2021 del gruppo, che ha visto una posizione finanziaria netta positiva e una forte riduzione del debito lordo, nonostante la persistente incertezza sull’economia globale legata all'andamento epidemiologico.Questa operazione, si legge nella nota, contribuisce ad ottimizzare ulteriormente il profilo del debito corporate, estendendo la durata media a 3,7 anni, con oltre il 90% delle scadenze a partire dal 2024 e incrementando la componente a tasso fisso a oltre l’85%. Durante il collocamento sono stati raccolti ordini per circa 900 milioni di euro, in esubero per oltre 2,2 volte, con una domanda rilevante da parte di investitori nazionali e internazionali, provenienti soprattutto da Gran Bretagna, Germania e Francia. Le Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). L’emissione delle obbligazioni è prevista per il 28 gennaio 2022.