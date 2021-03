Webuild balzo di oltre il 6% trainata da conti 2020

Daniela La Cava 22 marzo 2021 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Webuild continua a correre a Piazza Affari nel giorno della presentazione dei risultati 2020. Il titolo dell'ex Salini Impregilo avanza di circa il 6%, scambiando a 1,784 euro. Secondo Equita Sim (la sim presta o ha prestato negli ultimi 12 mesi servizi di finanza aziendale a favore di Astaldi) i risultati operativi di Webuild "sono inferiori alle attese ma coerenti con la guidance".I consigli di amministrazione di Astaldi e Webuild hanno inoltre approvato il progetto di scissione delle azioni di Astaldi in favore di Webuild confermando il rapporto di concambio annunciato il 15 marzo e pari a 203 azioni ordinarie Webuild per ogni 1 azione ordinarie Astaldi. Post fusione, l'azionariato di Webuild vedrà: Salini Costruttori con il 40,4%; CDP Equity al 16,8%; Unicredit al 5,4%; Intesa Sanpaolo all'0,9%; free float al 30,8 per cento.