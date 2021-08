Webuild, ancora in rialzo: oggi sponda da avvio scavo tunnel in Usa

Daniela La Cava 12 agosto 2021 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

Ancora una seduta di rialzi per Webuild a Piazza Affari, dove avanza dell'1,6% circa. Oggi è arrivata la notizia che Lane, società americana del gruppo, ha avviato lo scavo del tunnel di stoccaggio idrico da 4,2 chilometri dello Ship Canal Water Quality Project, progetto di sostenibilità ambientale per prevenire e ridurre le inondazioni di acque inquinate nel Lake Washington Ship Canal di Seattle, nello stato di Washington. Nei giorni scorsi il gruppo guidato da Pietro Salini ha cavalcato in Borsa la notizia del via libera del Senato Usa al piano Biden sulle infrastrutture.