Webuild: al lavoro in Italia con 7mila imprese su 18 progetti infrastrutturali

Redazione Finanza 12 marzo 2021 - 13:56

MILANO (Finanza.com)

Sono circa 7mila le imprese che insieme al Gruppo Webuild stanno realizzando i principali 18 progetti infrastrutturali in Italia, per un valore complessivo di contratti assegnati alla filiera di fornitori e subfornitori superiore a 7,5 miliardi di euro dall’inizio dei lavori ad oggi, ed una quota del 98% rappresentata da aziende italiane. E' quanto si apprende in una nota dell'ex Salini Impregilo. La Strada Statale Jonica, la linea ferroviaria alta velocità/capacità Verona-Padova, la Metro C di Roma, la M4 di Milano e la metro di Napoli, l’alta velocita Napoli-Bari, l’Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano: dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, le grandi infrastrutture che stanno riscrivendo il futuro sostenibile dell’Italia sono il prodotto di un lavoro corale di migliaia di imprese.I nuovi ulteriori investimenti allo studio anche con il supporto delle risorse del Recovery Plan, si legge nel comunicato, saranno fondamentali per continuare a sostenere un settore di eccellenza in un momento di grave crisi economica e a creare nuova occupazione per l’intera filiera. Una catena di valore, fatta di imprese che raccontano storie di specializzazione e competenza per molti versi sconosciute.