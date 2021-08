Webuild: Lane, al via attività scavo tunnel di stoccaggio dello Ship Canal Water Quality Project

Daniela La Cava 12 agosto 2021 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Lane, società americana del Gruppo Webuild, ha avviato lo scavo del tunnel di stoccaggio idrico da 4,2 chilometri dello Ship Canal Water Quality Project, progetto di sostenibilità ambientale per prevenire e ridurre le inondazioni di acque inquinate nel Lake Washington Ship Canal di Seattle, nello stato di Washington. La TBM “MudHoney” – questo è il nome della talpa meccanizzata che effettuerà lo scavo – ha avviato le attività di tunnelling a Ballard, l’estremità occidentale del tunnel che avrà un diametro di 5,5 metri, per poi dirigersi verso Fremont and Wallingford.Il tunnel di Seattle permetterà di trattenere fuori dal Canale, da Salmon Bay e da Lake Union una media annua di 276 milioni di litri di acque inquinate e di acque reflue. In caso di forti piogge, il tunnel sarà in grado di trattenere 109,8 milioni di litri di acque piovane e reflue.