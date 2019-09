Websolute vola del 33% al debutto su Aim Italia

Daniela La Cava 30 settembre 2019 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

Debutto sotto una pioggia di acquisti per Websolute a Piazza Affari. Il titolo del gruppo sbarcato oggi sull'Aim Italia, attivo nel settore della comunicazione digitale e del digital marketing, è riuscito a far prezzo e ora sale di quasi il 33% a un soffio dai 2 euro. Si tratta della ventiseiesima ammissione sul listino delle Pmi da inizio anno, che porta a 129 il numero delle società attualmente quotate sull'Aim Italia.In fase di collocamento la società ha raccolto 3,45 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 23,12% (26,59% in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe), con una capitalizzazione pari a circa 13 milioni.