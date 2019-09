Websolute: lunedì il debutto sull'Aim Italia, ricevuta ammissione a quotazione

Valeria Panigada 27 settembre 2019 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Websolute ha ricevuto l’ammissione delle proprie azioni alle negoziazioni sul listino Aim Italia. L’inizio delle negoziazioni è fissato per lunedì 30 settembre. “Le risorse raccolte verranno destinate sia ad aumentare le competenze e la specializzazione del nostro capitale umano e migliorare i nostri servizi offerti, sia per l’ampliamento della rete commerciale nonché per la crescita per linee esterne - ha precisato Lamberto Mattioli, presidente e amministratore delegato di Websolute - Puntiamo infatti ad acquisire società italiane di piccole e medie dimensioni, trasversali al nostro core business, che possano garantire un ulteriore aumento del valore aggiunto”.