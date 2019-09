Websolute arriva sull'Aim Italia

Daniela La Cava 30 settembre 2019 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Websolute debutta sull'Aim Italia di Borsa Italiana. Si tratta della ventiseiesima ammissione sul listino delle Pmi da inizio anno, che porta a 129 il numero delle società attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese di Borsa Italiana (trentesima ammissione da inizio anno sui mercati di Borsa Italiana).In fase di collocamento, la Pmi innovativa che opera nel settore della comunicazione digitale e del digital marketing e offre alla propria clientela una vasta gamma di servizi e soluzioni digitali a supporto del business ha raccolto 3,45 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 23,12% (26,59% in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe) con una capitalizzazione pari a circa 13 milioni. La società è stata assistita da Integrae Sim in qualità di nomad, global coordinator e specialist. Banca Valsabbina è co-lead manager dell’operazione."Websolute è la dodicesima Pmi innovativa a debuttare quest’anno su Aim Italia e siamo sicuri che il mercato la supporterà nei progetti di crescita organica e soprattutto nel proseguimento del percorso di M&A di realtà complementari", afferma Fabio Brigante, head of mid & small caps origination, primary markets, Borsa Italiana.