WeBuild selezionata nella short-list per l'aeroporto Chàvez in Perù

Alessandra Caparello 29 gennaio 2021 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Secondo Milano Finanza, Webuild sarebbe stata selezionata nella short-list per il nuovo terminale dell`aeroporto Chàvez di Lima in Perù. Il committente, ricorda Equita, ha previsto un investimento complessivo di $1.5bn per il progetto di espansione dell`aeroporto che oltre al nuovo terminal include una nuova torre di controllo (assegnata ai gruppi spagnoli Ferrovial e Acciona) e una nuova pista di atterraggio (assegnata al consorzio guidato da Sacyr).Gli analisti della Sim stimano preliminarmente che il valore della commessa relativa al nuovo terminale possa essere di c$0.8bn. Oltre a Webuild, sono stati selezionati altri tre consorzi (Sacyr e Aenza, Ferrovial e Acciona, Dragados e Cobra). L`assegnazione della gara è attesa per il primo trimestre del 2021 con i lavori che dovrebbero essere terminati entro la fine del 2024.