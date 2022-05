Wal-Cor: Fondo Mise investe 10 milioni di euro

Redazione Finanza 27 maggio 2022 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Il ministero dello sviluppo economico (Mise) sostiene il piano di rilancio Wal-Cor, storica azienda dolciaria di Cremona, specializzata nella produzione di cioccolata. Dal ministero hanno, infatti, fatto sapere, che è stata formalizzata l'operazione d'investimento di oltre 25 milioni di euro, supportata dal fondo dedicato alla salvaguardia di imprese e lavoratori gestito da Invitalia per conto del Mise, che ha partecipato con una quota di minoranza di 10 milioni affiancando l’investitore privato JP Morgan e l’attuale socio dell'azienda cremonese."Con l’intervento di investitori privati abbiamo potuto attivare risorse pubbliche per rilanciare un marchio storico dell’industria dolciaria italiana, la Wal Cor di Cremona, famosa per la produzione di buonissima cioccolata", ha dichiarato il ministro Giancarlo Giorgetti.