WSI Smart Talk con Gabriele Gravina (Presidente della Figc) oggi alle 21.00

Redazione Finanza 27 luglio 2021 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

Oggi alle ore 21 è in programma lo speciale WSI Smart Talk dal titolo “Gabriele Gravina dalla promozione in B con il Castel di Sangro alla vittoria dell’Europeo con la Nazionale Italiana. 25 anni dopo”.

La cura dei contenuti e la conduzione dell’evento sono affidati a Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia.

La trasmissione, che sarà trasmessa sui canali online e social di Wall Street Italia, e per l’Abruzzo dall’emittente Rete8 sport, sarà arricchita dalla presenza di altri importantissimi e straordinari ospiti di prestigio nazionale ed internazionale.

Piazza Plebiscito a Castel di Sangro si trasforma nel palcoscenico ideale per raccontare una delle più belle storie imprenditoriali, umane e sportive del nostro Paese. Venticinque anni fa il Castel di Sangro battendo ai rigori l’Ascoli nello spareggio di Foggia, fu promossa in serie B.



Venticinque anni dopo, oggi celebriamo la vittoria della Nazionale Italiana di calcio al campionato Europeo. Il comun denominatore di questi due momenti inframmezzati da ben cinque lustri ha un nome e un cognome: Gabriele Gravina. Allora era il Presidente della squadra giallo-rossa, oggi è quello della FIGC, in pratica il massimo dirigente della nazionale di calcio.

Si ringrazia per il prezioso supporto Roberto Coramusi – Responsabile Relazioni Esterne ed Istituzionali presso FIGC e la FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio; Giuseppe Tambone dirigente calcistico, per la produzione e l’organizzazione dell’evento Vincenzo Cannatelli di RO.RA. Spettacoli e per le fotografie storiche Claudio Lattanzio.