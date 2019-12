WIIT: titolo in spolvero a Piazza Affari (+3,6%)

michele fanigliulo 23 dicembre 2019 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

Wiit balza del 3,6% a 92,4 euro in Borsa sulla notizia della sottoscrizione di accordi per il progressivo acquisto della totalità di Etaeria e dell’azienda che fa capo ad Aedera, rinforzando la sua presenza in Piemonte ed in Lombardia.Etaeria fa parte del Gruppo Kelyan, provider di servizi cloud e cyber security. Aedera è un provider di servizi e soluzioni informatiche per la digitalizzazione delle imprese erogati in modalità SAAS. Queste acquisizioni, sottolinea il ceo Alessandro Cozzi, permetteranno a Wiit di entrare in diretto contatto e di seguire 80 top customer di medie e grandi dimensioni. Sono inoltre previste importanti sinergie di costo.