WIIT: rinnovo quinquennale ed estensione dei servizi alla piattaforma Cloud di Smart Working as a service

simone borghi 21 gennaio 2021 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

WIIT ha firmato il rinnovo quinquennale del contratto esistente, per un valore complessivo di circa 6,9 milioni di euro, con un Gruppo leader a livello internazionale nel settore dei servizi di Business Process Outsourcing. Il nuovo perimetro dei servizi comprende anche l’accesso alla piattaforma di Smart Working as a service di WIIT per oltre 1000 persone.Il Gruppo ha riconfermato la sua fiducia in WIIT, estendendo ed ampliando il contratto esistente, attraverso un accordo pluriennale della durata di 5 anni per i servizi relativi alla gestione degli ambienti critici. Tutti i servizi sono gestiti e governati centralmente con un supporto attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e hanno l’obiettivo di garantire la fruibilità e la continuità dei principali processi critici di business del cliente, a livello internazionale.